Юношеская сборная России выиграла чемпионат мира по бенди в Архангельске

ТАСС, 16 марта. Юношеская сборная России (до 17 лет) одержала победу над командой Швеции со счетом 4:1 в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в Архангельске.

В составе россиян забитыми мячами отметились Егор Бердников (2-я минута), Денис Козлов (48), Владислав Кутузов (55) и Марат Шарипов (60). У команды Швеции отличился Эмиль Нордстрём (20).

В матче за третье место сборная Финляндии победила команду Норвегии со счетом 5:4.

Лучшим игроком первенства мира в Архангельске признан Кутузов, набравший 11 (8 голов + 3 голевые передачи) очков, лучшим снайпером стал швед Исак Карлссон (10 голов). Лучшими игроками в своих амплуа признаны вратарь сборной России Кирилл Ванькин, шведский защитник Йеспер Грандквист, финский полузащитник Туукка Яссямяки и Кутузов. Награды "игрок-джентльмен" удостоился россиянин Михаил Ширшов.