Бывший футболист "Челси" Эссьен продолжит карьеру в Азербайджане

ТАСС, 16 марта. Бывший полузащитник английского "Челси" Майкл Эссьен подписал контракт с клубом чемпионата Азербайджана по футболу "Сабаил". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба из Азербайджана.

Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на полтора года. Отмечается, что Эссьен также будет работать в тренерском штабе молодежной команды "Сабаила" (до 19 лет). Последним клубом ганского полузащитника был индонезийский "Персиб Бандунг", за который он играл с марта 2017 года.

Эссьен выступал за "Челси" с 2005 по 2014 год, проведя за команду 256 матчей во всех турнирах, забив 25 мячей. В составе английского клуба Эссьен дважды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза становился обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, а также победителем Лиги чемпионов. Помимо этого, полузащитник выступал за французские клубы "Бастия" и "Лион", в составе которого дважды становился чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, испанский "Реал", итальянский "Милан" и греческий "Панатинаикос".