Эксперт: сборной России по баскетболу по силам дойти до полуфинала Кубка мира

По итогам прошедшей в субботу жеребьевки Кубка мира россияне на предварительном этапе сыграют в группе B с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сборная России имеет все шансы попасть в полуфинал Кубка мира по баскетболу 2019 года. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионатов мира 1994 и 1998 годов Виталий Носов.

"Американцы стоят особняком, если все будут здоровы, очень сильной будет сборная Сербии, будут хороши еще и греки, литовцы, испанцы. Думаю, что сборная России имеет шанс попасть в полуфинал, я верю в тренерский талант Сергея Базаревича и в ребят. Если Леша Швед будет хорошо себя чувствовать, в хорошей форме подойдет Тимофей Мозгов, наше нынешнее поколение способно добиться успеха. Мы привыкли к медалям и хотим медали, если парни поверят в себя, то и федерация сделает все, что от нее зависит", - отметил Носов.

"Я считаю, что жеребьевка удачная, нам повезло. Аргентинцы выглядят сильнее всех соперников, но сборная Аргентины получила такой высокий рейтинг благодаря успехам поколения спортсменов, которые уже закончили карьеру или близки к этому. Думаю, что эта аргентинская команда нам по силам, есть хорошие шансы занять первое место в группе", - считает эксперт.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.