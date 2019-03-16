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Футбол в Испании

Мадридский "Реал" одержал победу в первом матче после возвращения Зидана

В домашнем матче клуб из Мадрида победил "Сельту" со счетом 2:0
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Описание
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Реал" обыграл "Сельту" со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на "Сантьяго Бернабеу" в присутствии 65 045 человек.

Голы забили Иско (62-я минута) и Гарет Бэйл (77).

"Реал" провел первый матч под под руководством Зинедина Зидана, сменившего на посту главного тренера аргентинца Сантьяго Солари 11 марта.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, после чего ушел со своей должности по собственному желанию. Вместе с Зиданом "Реал" три сезона подряд выиграл Лигу чемпионов, дважды стал обладателем Суперкубка УЕФА, два раза - победителем клубного чемпионата мира, выиграл чемпионат и Суперкубок Испании

"Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 54 очка в 28 матчах. "Сельта" идет 18-й, имея в активе 25 очков после 28 встреч.

В следующем матче 31 марта "Реал" дома сыграет с "Уэской", "Сельта" днем ранее примет "Вильярреал".

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