Драчев назвал "подарком Фуркада" бронзу российских биатлонистов в эстафете ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад сделал российской команде подарок, провалив последнюю стрельбу в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде, что позволило ей занять третье место. Об этом он заявил журналистам после окончания соревнований.

Бронзу завоевали Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Перед последней стрельбой сборная Франции боролась за второе место с командой Германии, однако Фуркад допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга. Это позволило российской команде выйти на третье место.

"Это не чудо, а подарок, потому что таких ошибок Фуркад никогда не допускал, - сказал Драчев. - Как спортсмена его жалко. Он же не хотел бежать, собирался заканчивать сезон, а в итоге получил такую оплеуху, даже позор. К сожалению, такое бывает".

"Так что это подарок от Фуркада еще и лично Логинову, за все то, что он против него говорил. Бог же все видит наверху. Значит, Саша был прав - никаких заявлений делать не надо", - добавил он.

Фуркад ранее неоднократно критиковал Логинова за то, что он в свое время был пойман на употреблении запрещенных веществ. Француз требовал от россиянина объяснения причин, по которым он принимал допинг, или извинений за содеянную ошибку.