Тихонов: болельщики радуются бронзе россиян в биатлоне, как бриллиантовой медали

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов на дистанции 4х7,5 км проиграли победителям 1 минуту 4,1 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах семь дополнительных патронов.

"Я почти угадал, что мы спокойно можем бороться за бронзу, в лучшем случае могли бы и повыше быть, - сказал Тихонов. - Гараничев отказался, но кто знает, может, он был бы и получше, чем Поршнев, сейчас говорить сложно, слава Богу - бронза. Никита Поршнев крепко подзавял, а Малышко способен стрелять по нолям, без дополнительных патронов - тоже немного не справился, был шанс. Елисеев - очень хороший парень, но его надо в хорошие руки".

"Я не верю в эту тренерскую команду, и уже никто из серьезных специалистов не верит. Мы же видим прекрасно, что с Мироновой можно работать, но стыдно смотреть, что ей не могут поставить стрельбу лежа. Мы сейчас бронзе радуемся, как бриллиантовой медали, а раньше, начиная с 68-го года, десять лет подряд завоевывали золото, второе место считалось позором. Абсолютное отсутствие контроля со стороны государства, министерства, олимпийского комитета", - добавил Тихонов.

Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта женской и мужской гонками с общего старта.