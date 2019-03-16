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Футбол в России

Тульский "Арсенал" победил "Енисей в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 16 марта. Футболисты тульского "Арсенала" обыграли красноярский "Енисей" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.

Голы в матче забили Резиуан Мирзов (29-я минута) и Игорь Горбатенко (88).

Команды провели между собой 14 матчей во всех турнирах, "Арсенал" одержал пять побед, "Енисей" выиграл в четырех матчах, еще пять встреч завершились вничью.

"Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 20 матчей. "Енисей" идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 11 очков после 20 встреч.

Следующий матч 29 марта "Арсенал" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", а "Енисей" днем позднее на домашнем поле встретится с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19131530-1840
2ЦСКА2096427-1036
3Краснодар19105434-1635
4Спартак1995524-1832
5Локомотив1995527-1932
6Ростов2078517-1229
7Рубин20610418-1928
8Арсенал2076727-2527
9Оренбург1975720-1826
10Ахмат1966716-1924
11Крылья Советов1973918-2424
12Динамо2058718-1623
13Урал2065919-3123
14Анжи20531210-2918
15Уфа1937914-2216
16Енисей20251312-3511
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