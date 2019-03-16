Тульский "Арсенал" победил "Енисей в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 марта. Футболисты тульского "Арсенала" обыграли красноярский "Енисей" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.

Голы в матче забили Резиуан Мирзов (29-я минута) и Игорь Горбатенко (88).

Команды провели между собой 14 матчей во всех турнирах, "Арсенал" одержал пять побед, "Енисей" выиграл в четырех матчах, еще пять встреч завершились вничью.

"Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 20 матчей. "Енисей" идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 11 очков после 20 встреч.

Следующий матч 29 марта "Арсенал" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", а "Енисей" днем позднее на домашнем поле встретится с казанским "Рубином".