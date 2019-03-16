Тульский "Арсенал" победил "Енисей в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 марта. Футболисты тульского "Арсенала" обыграли красноярский "Енисей" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.
Голы в матче забили Резиуан Мирзов (29-я минута) и Игорь Горбатенко (88).
Команды провели между собой 14 матчей во всех турнирах, "Арсенал" одержал пять побед, "Енисей" выиграл в четырех матчах, еще пять встреч завершились вничью.
"Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 20 матчей. "Енисей" идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 11 очков после 20 встреч.
Следующий матч 29 марта "Арсенал" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", а "Енисей" днем позднее на домашнем поле встретится с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|13
|1
|5
|30-18
|40
|2
|ЦСКА
|20
|9
|6
|4
|27-10
|36
|3
|Краснодар
|19
|10
|5
|4
|34-16
|35
|4
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|24-18
|32
|5
|Локомотив
|19
|9
|5
|5
|27-19
|32
|6
|Ростов
|20
|7
|8
|5
|17-12
|29
|7
|Рубин
|20
|6
|10
|4
|18-19
|28
|8
|Арсенал
|20
|7
|6
|7
|27-25
|27
|9
|Оренбург
|19
|7
|5
|7
|20-18
|26
|10
|Ахмат
|19
|6
|6
|7
|16-19
|24
|11
|Крылья Советов
|19
|7
|3
|9
|18-24
|24
|12
|Динамо
|20
|5
|8
|7
|18-16
|23
|13
|Урал
|20
|6
|5
|9
|19-31
|23
|14
|Анжи
|20
|5
|3
|12
|10-29
|18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|14-22
|16
|16
|Енисей
|20
|2
|5
|13
|12-35
|11