Мяус: юношеская сборная РФ выиграла ЧМ, потому что не могла подвести жителей Архангельска

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России одержала победу на юношеском чемпионате мира по хоккею с мячом (до 17 лет), потому что не могла подвести такой гостеприимный город, как Архангельск, где проходил турнир. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

Россияне в субботу обыграли в финале турнира команду Швеции со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Егор Бердников (2-я минута), Денис Козлов (48), Владислав Кутузов (55) и Марат Шарипов (60).

"Нынешний тренерский тандем выигрывает уже третий чемпионат мира. И [Александр] Савченко, и [Сергей] Семяшкин собрали коллектив, провели сборы, я, зайдя к ним перед турниром в раздевалку, увидел, что и тренеры, и игроки объединились ради одной цели, - сказал Мяус. - Чемпионат мира они провели ровно, в финале было тяжело и тревожно во второй части первого тайма и начале второго при счете 1:1, но потом ребята собрались, в концовке перехватили инициативу и смяли шведов. Надо сказать огромное спасибо Архангельску, оргкомитету и болельщикам, которых пришло около семи тысяч человек, что является очень приличной аудиторией, ребята просто не могли подвести их и такой гостеприимный город".

Команды в предварительном раунде играли в день по два матча. "Я с ребятами общался после финала, они говорили, нам бы еще одну игру сыграть. Формат давно известен, все готовились, и тренеры на сборах в Архангельске проводили по два спарринговых матча в день. Как известно, человек устает не физически, а психологически, что гораздо страшнее, а победы окрыляют", - отметил он.

Американцы приехали на экскурсию

Мяус рассказал, что впервые увидел многих игроков юношеской сборной России пять лет назад во время Кубка патриарха на Красной площади в Москве. "Впервые увидел Кутузова и Шарипова, на протяжении пяти лет они постоянно прогрессируют, им еще расти. Теперь все будет зависеть от того, как с ними будут работать, когда они попадут в "молодежки" клубов из Архангельска, Кемерова, Красноярска и других городов", - подчеркнул директор ФХМР.

В чемпионате мира принимала участие сборная США, которая заняла последнее место, уступив во всех матчах турнира с общей разницей мячей 1:55. "Это уникальный случай, четыре команды борются за медали, а американцы больше посещали экскурсии в Архангельске, чем играли в хоккей. Конечно, им тяжело было играть со всеми", - отметил он.

Чемпионат мира в Архангельске был последним международным турниром по хоккею с мячом в сезоне. Мужские команды всех возрастов выиграли все крупные турниры, в которых принимали участие. "Нам надо научиться видеть хорошее, а то у нас все видят плохое. Хочу, чтобы уделяли внимание позитивным вещам, а у нас все ориентировано на скандал", - сказал Мяус.