Президент "Зенита" считает, что нынешняя форма Жиркова позволяет ему помочь сборной России

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нынешнее состояние полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова позволяет ему быть полезным для сборной России по футболу в предстоящих отборочных матчах чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

В субботу Российский футбольный союз объявил о вызове Жиркова в сборную России. Полузащитник в июле прошлого года объявлял о завершении карьеры в национальной команде. Игрок дебютировал в сборной России в 2005 году, всего за национальную команду он провел 87 матчей и забил два мяча. На чемпионате Европы 2008 года в составе национальной команды футболист стал бронзовым призером, на домашнем чемпионате мира 2018 года, где российская команда дошла до четвертьфинала, Жирков сыграл три матча.

"Не случайно Станислав Черчесов (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) принял решение его вызвать. У них был разговор после первого матча ["Зенита"] с "Вильярреалом" и, насколько я знаю, была договоренность, что если его физическое состояние будет на уровне клуба и сборной, то тогда Юрий в сборную поедет, - сказал Медведев. - Очевидно, что его физическая и игровая форма соответствует требованиям "Зенита". Он прекрасно себя проявил в двух матчах после перерыва, и такой Жирков, конечно, нужен сборной".

В стартовом матче отборочного турнира сборная России сыграет с бронзовым призером чемпионата мира командой Бельгии, которая находится на первом месте в рейтинге Международной федерации футбола.

"Бельгийцы - одни из лидеров не только европейского, но и мирового футбола, и очень важно первый матч отборочного цикла провести, показав хороший футбол. Важно наличие в команде опытных игроков, с которыми связаны все наши достижения сборной, включая бронзу чемпионата Европы", - подчеркнул Медведев.

Сборные России и Бельгии сыграют 21 марта в Брюсселе. Также россияне сыграют с командой Казахстана 24 марта в Астане.