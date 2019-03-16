Матчем "Спартак" - "Зенит" и еще двумя играми завершится 20-й тур чемпионата России

"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав поле 19 туров 40 очков. "Спартак" располагается на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. В предыдущем матче чемпионата красно-белые переиграли московское "Динамо" (1:0), а команда из Санкт-Петербурга одержала волевую победу над "Уфой" (2:1). В четверг "Зенит" вылетел из розыгрыша Лиги Европы, в ответном матче 1/8 финала уступив на выезде испанскому "Вильярреалу" со счетом 1:2 (первая игра завершилась со счетом 1:3).

Центральной встречей тура станет противостояние между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Тремя матчами в воскресенье завершится программа 20-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Между собой сыграют "Уфа" и "Ахмат", "Локомотив" и "Краснодар", "Спартак" и "Зенит".

Президент "Зенита" Александр Медведев в беседе с ТАСС отметил важность матча со "Спартаком" в плане борьбы за чемпионство. "В воскресенье очень важный матч, который имеет очень большое значение в плане борьбы за чемпионский титул. Никому не надо рассказывать про принципиальность противостояния "Зенита" и "Спартака", эти матчи всегда проходят очень страстно, очень напряженно. Команда готовится, и я уверен, что в воскресенье игроки отдадут все силы и покажут все умения для победы. Я вижу, с каким настроением футболисты готовятся к матчу, поэтому уверен, что болельщики увидят хороший и красивый футбол", - сказал Медведев.

Матч первого круга в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0. В российской истории команды встречались между собой 54 раза, 20 побед на счету "Зенита", 19 раз выигрывал "Спартак" и 15 игр завершились вничью. В Москве петербургская команда не побеждала с 2012 года (три поражения и две ничьих). В восьми последних встречах в столице обе команды неизменно отмечались забитыми мячами.

Хозяевам из-за травм не смогут помочь вратарь Артем Ребров, защитники Андрей Ещенко и Самюэль Жиго и нападающий Георгий Мелкадзе. По причине дисквалификации игру пропустят полузащитник Аяз Гулиев и нападающий Зе Луиш. В составе "Зенита" по состоянию здоровья не сыграют полузащитники Александр Ерохин и Клаудио Маркизио.

Чемпион примет претендента на титул

Действующий чемпион России московский "Локомотив" на "РЖД-Арене" сыграет с "Краснодаром", который подходит к встрече на третьем месте в турнирной таблице с 35 очками, отставая от "Зенита" на пять баллов. Железнодорожники располагаются на пятой строчке и в случае победы в личной встрече догонят краснодарцев по набранным очкам.

Встреча первого круга закончилась победой "Краснодара" со счетом 2:1. "Локомотив" уступил краснодарской команде в трех последних матчах. Всего между собой команды провели 15 игр, в которых девять побед одержал "Локомотив", пять - "Краснодар" при одном ничейном исходе.

Команда Мурада Мусаева после зимней паузы провела шесть официальных матчей и не одержала ни одной победы. В рамках чемпионата России "Краснодар" сыграл вничью со "Спартаком" (1:1) и с "Оренбургом" (2:2). Краснодарцы вылетели из Кубка страны, уступив "Ростову" - 0:1. "Краснодар" сумел преодолеть 1/16 финала Лиги Европы, пройдя немецкий "Байер" благодаря мячу на чужом поле (0:0 дома, 1:1 в гостях), после чего уступил по сумме двух матчей испанской "Валенсии" (1:2, 1:1).

Матчи на "РЖД-Арене" в нынешнем сезоне проходят результативно. В последних пяти домашних играх железнодорожников было забито более двух мячей. "Локомотив" на своем поле не проигрывает в 17 из последних 18 матчей чемпионата России.

В четверг на открытой тренировке "Локомотива" по индивидуальной программе занимались полузащитники Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов и Мануэл Фернандеш. В составе "Краснодара" в матче Лиги Европы с "Валенсией" травму получил нападающий Ари, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Локомотиве". По словам главного тренера железнодорожников Юрия Семина, высока вероятность появления на поле с первых минут бывшего форварда "Краснодара" Федора Смолова.

Матч между "Локомотивом" и "Краснодаром" начнется в 16:30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

"Уфа" и "Ахмат" попробуют одержать первую победу после паузы

В стартовом матче игрового дня "Уфа" примет грозненский "Ахмат". Игра начнется в 14:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

"Уфа" проиграла оба матча после перерыва, с одинаковым счетом 1:2 уступив "Динамо" и "Зениту". "Ахмат" уступил "Рубину" (0:1) и сыграл вничью с "Уралом" (1:1). Уфимцы подходят к матчу, находясь на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице с 16 очками. В активе команды из Грозного 24 очка и 10-е место.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов обещал болельщикам команды, пришедшим на игру с "Динамо", вернуть деньги за билеты в случае поражения уфимского клуба. Позднее он сообщил ТАСС, что любой болельщик, который принесет свой билет, получит возврат денег и билет на матч с "Ахматом" бесплатно.

В предстоящей встрече из-за дисквалификации хозяевам не поможет лучший бомбардир команды в текущем чемпионате (4 гола) Сильвестр Игбун. По причине травм в составе "Ахмата" на поле, скорее всего, не выйдут защитники Зоран Нижич и Анхель Вилькер, а также полузащитник Михаил Гащенков.