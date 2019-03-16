Боец Балаев отправлен в больницу после поединка на турнире ACA

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский боец Марат Балаев отправлен в больницу после чемпионского поединка с соотечественником Салманом Жамалдаевым в организации Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"У Марата есть травмы, в том числе носа. Он отправился в больницу", - сказал собеседник агентства.

Балаев в пятираундовом чемпионском поединке в полулегком весе уступил Жамалдаеву единогласным решением судей на турнире ACA в Санкт-Петербурге.

Во время поединка оба спортсмена получили несколько рассечений и других повреждений лица.