Три очка Дадонова помогли "Флориде" победить "Лос- Анджелес" в матче НХЛ

ТАСС, 17 марта. "Флорида" обыграла "Лос- Анджелес" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (5-я минута), Джонатан Юбердо (59) и российский нападающий Евгений Дадонов (25, 54). У хозяев отличились Дастин Браун (8), Брендан Лайпсик (42) и Анже Копитар (50).

Дадонов также отметился голевой передачей. Всего на счету 30-летнего форварда 57 очков (24 шайбы + 33 передачи) в 71 матче текущего сезона.

Финский нападающий "Флориды" Александр Барков сделал три голевые передачи, в его активе 81 очко (30+51) в сезоне. Ранее только два игрока набирали более 80 очков в регулярном чемпионате в составе "Флориды" - российский нападающий Павел Буре (94 в сезоне-1999/00; 92 - 2000/01) и финский форвард Олли Йокинен (91 - 2006/07; 89 - 2005/06).

Канадский нападающий "Флориды" Юбердо также отметился голевой передачей, которая стала для него 53-й в сезоне. Он догнал по этому показателю российского нападающего Виктора Козлова, который установил рекорд франшизы, сделал 53 результативных паса в регулярном чемпионате сезона-1999/00.

Форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук не принимал участие в матче.

В таблице Восточной конференции "Флорида", одержавшая четвертую победу подряд, идет на 11-м месте, набрав 76 очков в 71 матче. "Лос-Анджелес" занимает последнюю, 15-ю строчку на Западе с 58 очками в 71 игре.