Дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от проигрыша "Тампе" в матче НХЛ

ТАСС, 17 марта. "Тампа" обыграла "Вашингтон" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон (9-я минута), Алекс Киллорн (11, 16, 20), Эрик Чернак (43) и Янни Гурд (60). У проигравших две шайбы забросил российский нападающий Александр Овечкин (28, 53), также отличился Джон Карлсон (13).

Овечкин забросил 48 шайб в текущем сезоне и возглавляет список снайперов лиги, также в его активе 33 передачи. В 131-й раз Овечкин забил более одного гола за матч в НХЛ и делит восьмое место по этому показателю с финским нападающим Теему Селянне. Лидирует канадец Уэйн Гретцки - 189.

В составе "Тампы" две голевые передачи на счету российского форварда Никита Кучерова, который является лучшим бомбардиром лиги - 117 очков (35 шайб + 82 передачи).

Также по голевой передаче сделали нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов, который набрал 63-е (18+45) очко в сезоне, и его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов (26, 3+23). Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 из 34 бросков.

"Тампы" одержала 55-ю победу в сезоне и набрала 114 очков, побив рекорд франшизы, установленный в сезоне-2017/18 (54, 113). Кроме того, команда стала 12-й в истории НХЛ и четвертой за последние 22 года, которая смогла выиграть в регулярном чемпионате 55 и более матчей.

"Тампа" лидирует в таблице Восточной конференции, команда ранее обеспечила себе выход в плей-офф. "Вашингтон" занимает четвертое место на Востоке с 91 очком в 72 матчах.