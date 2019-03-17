Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

ТАСС, 17 марта. "Каролина" одержала победу над "Баффало" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Лукас Валльмарк (14-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (22), Джастин Уильямс (38) и Джон Стаал (56). У гостей шайбы забросили Джефф Скиннер (3) и Земгус Гиргенсонс (59).

18-летний Свечников забросил 18-ю шайбу в сезоне, также в его активе 15 передач. Он стал четвертым европейцем, который сумел забить 18 голов в НХЛ в возрасте до 19 лет, по этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром. Первое место занимает финн Патрик Лайне (36), второе - россиянин Илья Ковальчук (29).

В еще одном матче дня "Миннесота" победила дома "Рейнджерс" со счетом 5:2. В составе гостей шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Всего на его счету 30 (17+13) очков в сезоне.

Результаты других матчей дня:

"Питтсбург" - "Сент-Луис" - 1:5;

"Бостон" - "Коламбус" - 2:1 ОТ;

"Виннипег" - "Калгари" - 2:1;

"Монреаль" - "Чикаго" - 0:2;

"Оттава" - "Торонто" - 6:2.