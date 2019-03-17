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Российский боец Сафаров планирует провести поединок с Саки осенью в UFC

Сафаров в субботу победил румына Негумеряну, заменившего травмированного Саки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сапарбек Сафаров планирует провести поединок с турком Гекханом Саки осенью в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я думаю, что вернусь в конце лета или даже осенью. Рассматриваем бой с Гекханом Саки. Если UFC еще заинтересован в этом поединке, то он состоится", - сказал Сафаров.

Россиянин в субботу победил единогласным решением судей румына Николае Негумеряну на турнире UFC в Лондоне. Изначально он должен был встретиться с Саки, но турок получил травму.

В активе Сафарова 8 побед и два поражения в ММА.

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