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Футбол в Испании

Футболист "Атлетико" Гризманн может перейти в "Барселону"

Контракт футболиста с "Атлетико" рассчитан до 2023 года

ТАСС, 17 марта. Футбольный клуб "Барселона" намерен приобрести французского нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

По данным источника, "Барселона" уже намеревалась приобрести Гризманна в 2018 году, но тогда футболист принял решение остаться в "Атлетико". Отмечается, что после поражения мадридского клуба от "Ювентуса" (0:3) и вылета из Лиги чемпионов 27-летний Гризманн поставил под сомнение свое будущее в команде.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года, контракт рассчитан до 2023 года. В составе "Атлетико" француз стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (сезон-2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018). В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он забил 12 голов и сделал семь результативных передач.

В турнирной таблице "Барселона" занимает первое место, имея в активе 63 очка после 27 игр. "Атлетико" идет вторым, набрав 56 очков после 28 матчей.

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