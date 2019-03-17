Футболист "Атлетико" Гризманн может перейти в "Барселону"

ТАСС, 17 марта. Футбольный клуб "Барселона" намерен приобрести французского нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

По данным источника, "Барселона" уже намеревалась приобрести Гризманна в 2018 году, но тогда футболист принял решение остаться в "Атлетико". Отмечается, что после поражения мадридского клуба от "Ювентуса" (0:3) и вылета из Лиги чемпионов 27-летний Гризманн поставил под сомнение свое будущее в команде.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года, контракт рассчитан до 2023 года. В составе "Атлетико" француз стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (сезон-2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018). В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он забил 12 голов и сделал семь результативных передач.

В турнирной таблице "Барселона" занимает первое место, имея в активе 63 очка после 27 игр. "Атлетико" идет вторым, набрав 56 очков после 28 матчей.