Сборная России по вольной борьбе выиграла Кубок мира в Якутске

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России стала победителем Кубка мира по вольной борьбе, который завершился в Якутске. В финальной встрече российские борцы победили команду Ирана со счетом 9:1.

В составе сборной России победы одержали Арыйаан Тютрин (до 57 кг), Рамазан Ферзалиев (до 61 кг), Виктор Рассадин (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг), Зелимхан Хизриев (до 125 кг). Единственное поражение потерпел Магомед Курбанов (до 92 кг).

В матче за третье место сборная США победила команду Японии со счетом 6:4.

Кубок мира проводится с 1973 года, ранее турнир четырежды проходил на территории России: в 2007 году в Красноярске, в 2008-м - во Владикавказе, в 2010-м - в Москве, в 2011-м - в Каспийске. Якутск впервые принял турнир по олимпийскому виду спорта такого масштаба. Российская команда завоевала Кубок мира в седьмой раз. Призовой фонд турнира в нынешнем году составлял $100 тыс.