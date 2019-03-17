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Футбол в России

РФС рассмотрит высказывания Погребняка про темнокожих футболистов в сборной РФ

Нападающий "Урала" назвал смешной ситуацию, когда за сборную выступает темнокожий игрок
Футболисты "Урала" Павел Погребняк и "Спартака" Айртон Донат Сорокин/ТАСС
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Футболисты "Урала" Павел Погребняк и "Спартака" Айртон
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время рассмотрит высказывания нападающего "Урала" Павла Погребняка относительно выступления темнокожих игроков в составе сборной России. Об этом ТАСС сообщил заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.

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В интервью газете "Комсомольская правда" 35-летний Погребняк рассказал, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России, назвав смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок. В последнем матче сборной России против команды Германии в ноябре выступал форвард "Краснодара" Ари.

"Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать данный вопрос, и будет принято решение. По регламенту комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста", - сказал Баранов.

В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей.

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