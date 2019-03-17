Президент "Урала": Погребняка не надо наказывать за слова о натурализованных футболистах

В интервью газете "Комсомольская правда" Погребняк рассказал, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России. Форвард назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок. В товарищеском матче против команды Германии в ноябре за российскую сборную выступал форвард "Краснодара" Ари.

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк, высказывая мнение о натурализованных футболистах в сборной России, мог сгустить краски и выразиться немного неоднозначно, за это его нельзя наказывать. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье президент "Урала" Григорий Иванов.

"Честно говоря, я не слышал это высказывание, не думаю, что он сказал что-то плохое. Я придерживаюсь того мнения, что играть в сборной должны свои ребята. Для чего работают наши школы, для чего тренируются наши футболисты? У нас [в сборной] играют уже трое бразильцев, я против этого, считаю, что неправильно", - заявил Иванов.

"Может быть, Паша где-то сгустил краски, может быть, это немного неоднозначно. Я сам не слышал, не буду комментировать, но считаю, что натурализованные игроки не должны играть в сборной. У нас много школ, там работают тренеры, но для чего они работают, если в сборную мы не берем своих футболистов? Да, может быть, они сильнее, но кого мы обманываем?", - добавил он.

"У нас есть свои ребята, молодые ребята, ставьте их. Пусть они играют в нашем чемпионате, они его украшают, но думаю, что в сборной должны играть россияне, которые родились здесь и здесь останутся, будут биться и умирать за сборную. Не думаю, что натурализованные игроки будут это делать, они могут играть за деньги, но не за любовь к России", - подчеркнул собеседник агентства.

"Большинство поддержит мнение Погребняка"

В воскресенье заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов сообщил ТАСС, что РФС в ближайшее время рассмотрит высказывания Погребняка относительно выступления темнокожих игроков в составе сборной России. По словам Баранова, по регламенту комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа до временной дисквалификации футболиста.

"Почему он не может высказать свое мнение? Считаю, что его не должны дисквалифицировать, не надо ничего инициировать. Если вы спросите у массы футболистов, большинство поддержит его мнение. Зацепились просто за одно слово", - заключил Иванов.

В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей.