Переломы ноги и носа диагностированы у российского бойца Балаева после поединка в ACA

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Переломы ноги и носа диагностированы у российского бойца смешанного стиля (ММА) Марата Балаева после поединка на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в команде спортсмена.

В субботу Балаев уступил решением судей соотечественнику Салману Жамалдаеву в поединке за титул чемпиона ACA в полулегком весе. Оба спортсмена получили значительные повреждения.

"Диагностированы переломы малоберцовой кости левой ноги со смещением и носа", - сказал собеседник агентства.

В активе 43-летнего Балаева 10 побед и два поражения в ММА.