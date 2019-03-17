Сидаков: cборная России по вольной борьбе может выставить три равных состава

В воскресенье в финале сборная России победила иранцев со счетом 9:1 и в седьмой раз завоевала Кубок мира. Соревнования прошли в Якутске.

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России, ставшая обладателем Кубка мира по вольной борьбе, может выставить на соревнования три равносильных состава. Таким мнением поделился с ТАСС в воскресенье после завершения турнира капитан сборной России на Кубке мира и чемпион мира - 2018 Заурбек Сидаков.

"Приятно быть капитаном сборной, которая впервые за много лет выигрывает Кубок мира. Несмотря на ответственность, это придает уверенности перед выходом на ковер, а за пределами ковра Дзамболат Ильич (Тедеев, главный тренер сборной - прим. ТАСС) делится со мной, спрашивает кого лучше поставить на какую-либо схватку, после этого принимает решение. Также, если вдруг ребята стесняются о чем-либо поговорить напрямую с тренером, то я им в этом помогаю", - заявил Сидаков.

Якутск впервые принял турнир по олимпийскому виду спорта такого масштаба.

"Очень нравится выступать в Якутске, не первый раз сюда приезжаю, и тут по-настоящему любят борьбу, как и в Осетии, чему я удивился: зрители очень сильно поддерживают якутских спортсменов, но и нас тоже. Сегодня команда сильно выступила, потому что у нас и третьи номера выступают как первые, спокойно можно составить несколько практически равных сборных. В ближайшем будущем в приоритете стоят Всемирные военные игры в Пекине и Европейские игры - 2019", - добавил Сидаков.

Кубок мира проводится с 1973 года, ранее турнир четырежды проходил на территории России: в 2007 году в Красноярске, в 2008-м - во Владикавказе, в 2010-м - в Москве, в 2011-м - в Каспийске.