Эксперт: вопрос о смене тренерского штаба сборной России по биатлону не должен стоять

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов считает, что не стоит поднимать тему о смене тренерского штаба сборной России по биатлону. Об этом он сказал ТАСС в воскресенье по телефону.

"Разве можно за один год подготовить команду? - сказал Привалов. - Хотя посмотрите, какие результаты были в прошлом году, а в этом уже серебро и бронза - это уже большой успех. В прошлом году мы были никакие, а сейчас две медали на чемпионате мира - это очень здорово. Я думал, хорошо, если будет одна медаль, потому что молодежи, особенно талантливой, нет, с ней еще нужно работать, поэтому здесь даже не должен стоять вопрос о смене тренерского состава".

"Сейчас в команде хорошая обстановка по сравнению с тем, что было раньше. Одного года, чтобы поднять команду на высокий уровень, недостаточно, еще неизвестно, кто из молодежи себя покажет, в каком состоянии она находится. Главное в биатлоне, кроме стрельбы, это еще и скоростные качества каждого спортсмена, многое зависит от таланта. Вся эта молодежь много проигрывает по ходу и на этапах Кубка мира, и сейчас", - добавил Привалов.

Ошибки в подготовке резерва

Привалов отметил, что тренерам необходимо обратить внимание на подготовку молодых спортсменов. "Есть очень много вопросов к тренерам насчет подготовки нашего резерва, особенно юношей: мы им не даем время, чтобы они окрепли - одно дело физически, а другое - психологически, это очень важно. А они приходят и сразу попадают на серьезные соревнования. Мы имеем все условия, у нас много спортивных баз, надо искать таланты среди молодежи и правильно их готовить", - сказал специалист.

"Мы получаем высокие награды у юношей, на первенстве юниоров, а потом эта наша молодежь пропадает. Здесь идет очень грубая ошибка в подготовке нашего резерва, но эту тему руководство СБР [Союза биатлонистов России] знает и будет принимать меры. Но на это необходимо время - не год или два, а, может, даже три, тогда у нас все будет нормально. Мы будем не только ждать с радостью призовые места, но и гордиться золотыми медалями во всех видах программы биатлона", - заключил Привалов.

Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта женской и мужской гонками с общего старта.