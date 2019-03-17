Спортклубы для развития яхтенного спорта создадут в Крыму и Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Спортивные клубы, которые будут способствовать развитию парусного спорта в регионах, планируется создать в Крыму и Севастополе. Об этом главы регионов Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников сообщили журналистам в воскресенье в рамках парусной регаты "Русская весна - 2019".

"В Крыму мы в начале пути [по развитию парусного спорта]. Без материально-технической базы движения не будет, поэтому запланировано создание небольших марин, спортивных клубов, которые будут заниматься развитием яхтенного туризма. Планы уже есть, согласованы", - сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он уточнил, что сейчас решается вопрос преподавательского состава, уточняется стоимость оснащения таких клубов. Создать их планируется в приморских городах, в том числе в Евпатории, Керчи и Феодосии.

В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал, что в городе проектируется детский яхт-клуб в бухте Казачья. "Мы готовимся обосновать включение [в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя] детского яхт-клуба в Казачьей бухте. Пока мы к этому не готовы: были сложности с земельными участками", - сообщил глава города.

Он напомнил, что также ведется проектирование яхтенной стоянки в Балаклавской бухте, строительство объекта планируется начать в 2020 году. Предусматривается строительство инженерных коммуникаций, причальных сооружений, благоустройство набережной. В других районах города планируется обустройство дополнительных причалов.

"В настоящее время у нас порядка 12 причалов включены, еще примерно такое же количество предполагаем для включения в ФЦП [по развитию Крыма и Севастополя]. Причалы должны быть в Любимовке, в Учкуевке (поселки в составе Севастополя), на все наши пляжи, движение из Балаклавы, из наших бухт, причал должен быть в [музее-заповеднике] "Херсонесе Таврическом"... Всего мы должны иметь порядка 25-30 полноценных причалов, это будет стимулировать использование водного транспорта туристами и жителями города", - добавил Овсянников.

В 2015 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском полуострове. С этой целью в Республике Крым создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта. Ранее сообщалось, что федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью 100 млн долларов США.