Задержаны свыше 10 фанатов "Спартака" перед матчем с "Зенитом"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полиция задержала более 10 членов фанатского сообщества футбольного клуба "Спартак" для профилактики драки перед матчем чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Матч 20-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" пройдет в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" в Москве, начало - 19:00 мск.

"В среде фанатов "Спартака" образовался раскол по вопросу отношения к политике руководства клуба. Часть болельщиков выступает против решений руководителей "Спартака" и скандируют соответствующие речевки в ходе матчей, а также вывешивает баннеры с критикой администрации команды. Другая часть фанатов считает, что критику руководства пора прекратить. Из-за этого в ходе матча с "Зенитом" возможна драка на трибуне спартаковцев, чтобы ее не допустить, в день матча Центр противодействия экстремизму МВД задержал более 10 фанатов "Спартака", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди задержанных лидеры объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия", которые имеют серьезное влияние на болельщиков команды. Источник отметил, что фанатов задержали для профилактической беседы и в скором времени отпустят.

"Ситуация усугубляется тем, что на матч против "Зенита" руководство "Спартака" пригласило бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Он очень популярен у спартаковских болельщиков, некоторые считают, что его уволили незаслуженно. Его приход на матч может подстегнуть беспорядки на трибунах", - заключил собеседник агентства.