Тедеев: задачей сборной России на Кубке мира было проверить в деле молодых борцов

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по вольной борьбе на Кубке мира в Якутске проверил в деле молодых спортсменов. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев после победы национальной команды в турнире.

В воскресенье в Якутске завершился Кубок мира по вольной борьбе. Обладателем трофея впервые за восемь лет стала сборная России, победив в финале команду Ирана.

"У нашей команды не было задачи обязательно выиграть Кубок мира, в первую очередь стояла задача попробовать молодых ребят, как они отборются с нашими основными зарубежными соперниками, как они потом будут бороться за границей. Мы максимально использовали свой потенциал: молодые ребята прочувствовали ковер, причем со сборными первой восьмерки, теперь ребята понимают, что у них значительная школа. Следующей задачей сборной будет победа на чемпионате Европы, мира и Европейских играх", - заявил по итогам соревнований Тедеев.

Чемпионат Европы по борьбе пройдет в Бухаресте 8-14 апреля, а мировое первенство состоится 14-22 сентября в Астане. Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске.