Болезнь не помешает Непряевой выступить на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российская лыжница Наталья Непряева выступит на заключительном этапе Кубка мира в Канаде, несмотря на болезнь. Об этом ТАСС в воскресенье по телефону сообщил тренер спортсменки Юрий Бородавко.

В воскресенье Непряева не смогла выступить в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне из-за болезни.

"Наталья приболела немного, болезненное состояние, поэтому решили, что сегодня она стартовать не будет, - сказал Бородавко. - Сначала болело горло, потом кашель пошел, недомогание, слабость. Будем надеяться, что ничего серьезного, но общее недомогание есть. Поедет в Канаду, выступит там".

"Я думаю, что пропущенные гонки повлияли на шансы бороться за победу в общем зачете, потому что упущено очень много очков. Я думаю, сейчас уже стоит задача сохранить третье место в дистанционном зачете и второе - в общем", - добавил Бородавко.

В общем зачете Кубка мира Непряева идет второй, имея в активе 1327 очков. Первое место занимает норвежка Ингвильд Эстберг (1374), третье - представительница Финляндии Криста Пармакоски (1075). Финальный этап Кубка мира пройдет в Канаде с 22 по 24 марта.