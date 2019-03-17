Мамиашвили: популяризация вольной борьбы станет главным наследием Кубка мира в Якутске

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Популяризация вольной борьбы и дань уважения спортсменам Якутии станет главным наследием Кубка мира - 2019, который прошел в Якутске. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Российская сборная в любом составе должна выступать достойно, тем более перед такой искушенной публикой. Столько тепла сердец и труда было вложено в подготовку блестящего зрелища. Хотелось бы подчеркнуть, что во главу угла ставилось создание комфортных условий для команд и это было сделано", - заявил Мамиашвили.

"Позиция Айсена Сергеевича Николаева (глава Республики Саха (Якутия) - прим. ТАСС) очень фундаментальная и прагматичная - это наследие турнира, которое должно остаться, память и дань уважения тем людям, которые являются неотъемлемой частью якутского спорта - Роману Дмитриеву, Павлу Пинигину, Александру Иванову, Дмитрию Лебедеву, а также это популяризация вольной борьбы, действительно очень любимой народом Якутии. И пусть тысячи детишек приходят в залы, а наша общая задача - создать такие условия, чтобы у каждого ребенка была возможность прийти к мудрому тренеру, который научил бы не только эффективно побеждать, но и гордиться своим делом, страной, землей, которую ты представляешь", - добавил он.

Кубок мира в Якутске прошел 16-17 марта. Город впервые принимал соревнования по олимпийскому виду спорта такого масштаба.