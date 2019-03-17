"Газпром-Югра" в четвертый раз выиграл Кубок России по мини-футболу

ТАСС, 17 марта. Югорский мини-футбольный клуб "Газпром-Югра" обыграл "Тюмень" со счетом 8:4 в финале Кубка России. Встреча прошла в Югорске.

В составе победителей голы забили Сергей Покотыло (11-я 41-я минуты), Владислав Шаяхметов (22), Иван Чишкала (23), Хуан Камачо (36), Леандро Энрике (36) и Иван Чишкала (39 и 40). У проигравших отличились Сергей Абрамович (1), Сергей Крыкун (8), Артем Антошкин (36) и Младен Коцич (44).

Первая встреча, прошедшая в Тюмени 13 марта, завершилась ничейным результатом со счетом 3:3. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержали футболисты югорской команды.

"Газпром-Югра" в четвертый раз стал обладателем Кубка России, до этого команда побеждала в сезонах-2011/12, 2015/16 и 2017/18. "Тюмень" в третий раз участвовала в финале Кубка России, ранее тюменская команда играла в финале в сезонах-2009/10 и 2012/13.