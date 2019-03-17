{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Ахмат" победил "Уфу" в матче чемпионата России

Единственный мяч забил Антон Швец

ТАСС, 17 марта. Футболисты "Ахмата" обыграли "Уфу" со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

Гол забил Антон Швец на 72-й минуте. "Ахмат" одержал первую победу в 2019 году, ранее подопечные Рашида Рахимова в матчах чемпионата России уступили "Рубину" (0:1 в гостях) и сыграли вничью с "Уралом" (1:1 дома). "Уфа" продлила серию поражений до шести игр, последнюю победу футболисты "Уфы" одерживали 11 ноября, когда на своем поле обыграли "Спартак" (2:0).

"Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 20 матчей. "Уфа" идет 15-й, в активе команды 16 очков после 20 встреч.

В следующем матче 31 марта "Уфа" сыграет на выезде с ЦСКА, днем ранее "Ахмат" дома сыграет с московским "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19131530-1840
2ЦСКА2096427-1036
3Краснодар19105434-1635
4Спартак1995524-1832
5Локомотив1995527-1932
6Ростов2078517-1229
7Рубин20610418-1928
8Ахмат2076717-1927
9Арсенал2076727-2527
10Оренбург1975720-1826
11Крылья Советов1973918-2424
12Динамо2058718-1623
13Урал2065919-3123
14Анжи20531210-2918
15Уфа20371014-2316
16Енисей20251312-3511

 

Теги
Российский футбол
В финале "Золотой шайбы" в Перми сыграют более тысячи юных хоккеистов
Всероссийский турнир среди дворовых команд пройдет с 17 по 23 марта
Читать полностью