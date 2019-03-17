"Ахмат" победил "Уфу" в матче чемпионата России

ТАСС, 17 марта. Футболисты "Ахмата" обыграли "Уфу" со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

Гол забил Антон Швец на 72-й минуте. "Ахмат" одержал первую победу в 2019 году, ранее подопечные Рашида Рахимова в матчах чемпионата России уступили "Рубину" (0:1 в гостях) и сыграли вничью с "Уралом" (1:1 дома). "Уфа" продлила серию поражений до шести игр, последнюю победу футболисты "Уфы" одерживали 11 ноября, когда на своем поле обыграли "Спартак" (2:0).

"Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 20 матчей. "Уфа" идет 15-й, в активе команды 16 очков после 20 встреч.

В следующем матче 31 марта "Уфа" сыграет на выезде с ЦСКА, днем ранее "Ахмат" дома сыграет с московским "Спартаком".