"Ахмат" победил "Уфу" в матче чемпионата России

ТАСС, 17 марта. Футболисты "Ахмата" обыграли "Уфу" со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.
Гол забил Антон Швец на 72-й минуте. "Ахмат" одержал первую победу в 2019 году, ранее подопечные Рашида Рахимова в матчах чемпионата России уступили "Рубину" (0:1 в гостях) и сыграли вничью с "Уралом" (1:1 дома). "Уфа" продлила серию поражений до шести игр, последнюю победу футболисты "Уфы" одерживали 11 ноября, когда на своем поле обыграли "Спартак" (2:0).
"Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 20 матчей. "Уфа" идет 15-й, в активе команды 16 очков после 20 встреч.
В следующем матче 31 марта "Уфа" сыграет на выезде с ЦСКА, днем ранее "Ахмат" дома сыграет с московским "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|13
|1
|5
|30-18
|40
|2
|ЦСКА
|20
|9
|6
|4
|27-10
|36
|3
|Краснодар
|19
|10
|5
|4
|34-16
|35
|4
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|24-18
|32
|5
|Локомотив
|19
|9
|5
|5
|27-19
|32
|6
|Ростов
|20
|7
|8
|5
|17-12
|29
|7
|Рубин
|20
|6
|10
|4
|18-19
|28
|8
|Ахмат
|20
|7
|6
|7
|17-19
|27
|9
|Арсенал
|20
|7
|6
|7
|27-25
|27
|10
|Оренбург
|19
|7
|5
|7
|20-18
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|7
|3
|9
|18-24
|24
|12
|Динамо
|20
|5
|8
|7
|18-16
|23
|13
|Урал
|20
|6
|5
|9
|19-31
|23
|14
|Анжи
|20
|5
|3
|12
|10-29
|18
|15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|14-23
|16
|16
|Енисей
|20
|2
|5
|13
|12-35
|11