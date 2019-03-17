Боец ММА Вязигин заменит Александра Емельяненко на турнире в Челябинске

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Антон Вязигин заменит Александра Емельяненко в поединке на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC). Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Турнир RCC пройдет в Челябинске 4 мая. "Вязигин станет соперником бразильца Вагнера Прадо", - сказал собеседник агентства.

Первоначально соперником Прадо должен был стать Емельяненко, однако поединок был отменен, а контракт с российским спортсменом аннулирован. 1 марта Емельяненко был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после дорожно-транспортного происшествия. Суд в Кисловодске арестовал бойца на 10 суток.

На счету Вязигина 12 побед и три поражения. В активе Прадо 15 побед и три поражения.