Футболист Головин не занимается в общей группе в сборной РФ в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Девять футболистов принимают участие в тренировке сборной России в Новогорске, после начала тренировки поле покинул полузащитник Александр Головин. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После разминки поле покинул Александр Головин, который ушел тренироваться в зал, тогда как остальные футболисты занимаются с мячом.

В первой тренировке принимают участие футболисты, которые уже сыграли за свои клубы на этих выходных. Это вратарь Антон Шунин ("Динамо"), защитники Максим Беляев ("Арсенал"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Нидерланды), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА), полузащитники Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", Франция), Алексей Ионов ("Ростов") и нападающий Федор Чалов (ЦСКА). Всего в команду вызвано 26 игроков, остальные футболисты прибудут в расположение команды после выходных.

В ближайших матчах российские футболисты в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграют с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).