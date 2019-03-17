"Ювентус" без Роналду потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии

ТАСС, 17 марта. Туринский "Ювентус" проиграл "Дженоа" со счетом 0:2 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев голы забили Стефано Стураро (72-я минута) и Горан Пандев (81). Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не принял участия в матче.

Ранее сообщалось, что Роналду был вызван в сборную Португалии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы - 2020. Он получил вызов в португальскую сборную впервые с чемпионата мира 2018 года. В октябре сообщалось, что футболист попросил тренерский штаб сборной не вызывать его в расположение команды до конца 2018 года.

"Ювентус" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне первенства страны, прервав пятиматчевую победную серию. "Дженоа" прервал безвыигрышную серию в чемпионате из трех игр (две ничьи, одно поражение).

В турнирной таблице чемпионата Италии туринцы занимают первое место, имея в активе 75 очков после 28 игр. "Дженоа" располагается на 12-й строчке, набрав 33 очка после 28 матчей.

В следующем туре "Ювентус" примет "Эмполи" 30 марта, "Дженоа" в этот же день сыграет в гостях с "Удинезе".