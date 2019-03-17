Хованцев заявил, что серебро чемпионата мира Юрловой-Перхт для него ценно вдвойне

34-летняя Юрлова-Перхт является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке, тогда она тренировалась индивидуально под руководством Хованцева, который возглавил сборную перед началом нынешнего сезона.

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает серебряную медаль Екатерины Юрловой-Перхт в масс-старте на чемпионате мира -2019 ценной вдвойне, поскольку ранее он являлся личным тренером спортсменки. Об этом он заявил журналистам после окончания соревнований.

"Конечно, для меня эта медаль вдвойне приятная, - сказал Хованцев. - Переживал я, как и в 2015 году, только тогда лежал на кровати, а сегодня - стоя за огневым рубежом. Судьбу золота решил близкий от цели промах - не прошел габарит".

Для сборной России медаль Юрловой-Перхт стала третьей на чемпионате, ранее серебро в спринте завоевал Александр Логинов, бронзу - мужская эстафетная команда. "Не только медали, но и все выступление команды можно оценить позитивно, мы могли бороться за призовые места в каждой гонке. Это показатель того, что есть прогресс, а не так, что мы безнадежно находимся во втором десятке", - сказал главный тренер, заметив, что женская команда перед сезоном серьезно обновилась, опыт выступления на чемпионатах мира имеет только Юрлова-Перхт.

По числу медалей российская команда повторила результат домашнего чемпионата мира в Ханты-Мансийске 2011 года (три серебра), на котором Хованцева уволили с поста старшего тренера женской команды прямо по ходу эстафеты. "В Ханты- Мансийске у нас в женской команде не было ни одной медали, хотя Ольга Зайцева становилась четвертой, Юрлова три раза в десятку попадала. Нельзя сказать, что тогда была совсем безнадежная ситуация", - сказал он.