Хованцев: Гараничев подставил команду, но биатлонист был вправе отказаться от эстафеты ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Евгений Гараничев своим решением отказаться от выступления в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде подвел российскую команду, однако он имел право поступить таким образом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Гараничев должен был принять участие в субботней эстафете на чемпионате мира, однако в пятницу Хованцев сообщил, что вместо него побежит молодой Никита Поршнев, который в итоге неудачно выступил на втором этапе. Позже выяснилось, что Гараничев сам отказался участвовать в эстафете.

"Гараничев готов бежать масс-старт, только на него постоянно обрушиваются негативные новости, и это плохо, - сказал Хованцев. - Что касается его отказа от эстафеты, то у меня не было негативной реакции, я на него не разозлился. Он был вправе отказаться, если чувствовал себя не совсем уверенно".

"Да, с учетом того, что Поршнев провалился в эстафете, он подставил команду, - добавил главный тренер. - Но я бы не стал убеждать спортсмена бежать. Потому что в случае плохой стрельбы он мог бы сказать, что его заставили выступать, хотя он предупреждал тренеров, что не готов".

Мужская сборная России по биатлону заняла в эстафете третье место. За команду бежали Матвей Елисеев, Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.