Биатлонистка Юрлова-Перхт примет решение о продолжении карьеры в апреле-мае

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что успешные выступления на международной арене откладывают ее решение о завершении карьеры. Об этом она заявила журналистам в воскресенье после гонки с общего старта на чемпионате мира в Эстерсунде, в которой она завоевала серебряную награду.

Юрлова-Перхт заняла второе место в масс-старте, пропустив вперед только итальянку Доротею Вирер. Россиянка также является чемпионкой мира 2015 года.

"Знаете, я уже четыре года думаю об этом [завершении карьеры]. И когда начинаю задумываться всерьез - получается медаль", - сказала 34-летняя Юрлова-Перхт.

"Я не думаю пока о следующем сезоне. Моя единственная цель - ближайший и заключительный этап Кубка мира в Холменколлене. Потом у меня будет чемпионат России и заслуженный отдых с ребенком. В конце апреля - начале мая я уже буду понимать, чего хочу дальше", - добавила она.

Биатлонистка отметила, что пока не знает, продолжит ли выступления до Олимпиады 2022 года в Пекине. "Учитывая наши отношения с Олимпиадами, даже не думаю об этом, мы как-то с ними не дружим", - отметила она.

Юрлова-Перхт была вынуждена пропустить Игры 2018 года в Пхёнчхане, поскольку не получила приглашения от Международного олимпийского комитета.