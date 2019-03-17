"Инкомспорт" в Ялте обыграл "ТСК-Таврию" в 17-м туре чемпионата Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Инкомспорт" на своем поле в Ялте выиграл со счетом 3:1 у симферопольской "ТСК-Таврии" в матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу. Мячи у хозяев на счету Владислава Цоя (14-я минута) и Игоря Рогованова (69, 76), у гостей отличился Руслан Маргиев (7).

Результаты остальных матчей 17-го тура: "Севастополь" - "Гвардеец" - 3:1; "Кызылташ" - "Океан" - 2:2; "Крымтеплица" -"Евпатория" (0:0).

В турнирной таблице лидирует "Севастополь", набравший 31 очко, далее следуют "ТСК-Таврия" (30), "Крымтеплица" (25), "Океан" (24), "Инкомспорт" (22), "Кызылташ" (20), "Евпатория" (19) и "Гвардеец" (16).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".