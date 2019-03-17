Чемпионат мира 2021 года по скалолазанию пройдет в Москве

ТАСС, 17 марта. Ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) предоставила Москве право проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба IFSC.

Отмечается, что на организацию ЧМ-2021 также претендовала Швейцария, однако после рассмотрения предварительных заявок спортивный департамент IFSC вынес на голосование только российскую кандидатуру. Кроме того, сборной России вручили награду за третье место в общем зачете Кубка мира - 2018. Победителями общего зачета стали спортсмены из Японии, второе место заняли французы.

Мировое первенство по скалолазанию пройдет в Москве во второй раз, ранее столица принимала аналогичные соревнования в 2018 году.

Ранее стало известно, что Москва также примет соревнования чемпионата Европы в 2020 году.

В августе 2017 года сессия Международного олимпийского комитета утвердила программу Олимпиады 2020 года в Токио, в которую впервые вошли скалолазание, карате, серфинг, скейтборд, а также вернулся бейсбол/софтбол. Игры в японской столице пройдут с 24 июля по 9 августа.