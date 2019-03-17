Лыжник Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 17 марта. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке с раздельного старта на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.

Спортсмен показал результат 33 минуты 18,6 секунды. Серебро завоевал норвежец Мартин Сундбю (отставание 8,9 секунды), бронза досталась его соотечественнику Дидрику Тёнсету (+17,7). Россиянин Андрей Ларьков занял пятое место (+41,3), Алексей Червоткин - седьмое (+52,1), Денис Спицов - 17-е (+1.18,5), Андрей Мельниченко - 21-е (+1.27,6), Евгений Белов - 22-е (+1.27,8).

Большунов является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане. На прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде Большунов завоевал четыре серебряные награды.

Россиянин выиграл третью дистанционную гонку подряд на этапах Кубка мира. Последний раз подобного достижения добивался его соотечественник Сергей Устюгов во время многодневки "Тур де Ски" сезона-2016/17.

В общем зачете лидирует норвежец Йоханнес Клебо, набравший 1381 очков. Вторым идет Большунов (1279 очков), третьим - норвежец Шур Рёте (802).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 22 по 24 марта.