Щенников: Игнашевич способен стать очень сильным футбольным тренером

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Бывший защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич способен стать отличным тренером уже сейчас. Такое мнение в воскресенье журналистам высказал защитник сборной России Георгий Щенников.

Сборная России начала подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана. В тренерском штабе сборной России присутствует Игнашевич.

"Мне кажется, из Сергея Николаевича получится очень сильный тренер уже сейчас, мне кажется, тренировать - это его", - сказал Щенников.

"Сейчас все хорошо, перед тренировкой встретились с ребятами, рад всех видеть. Мы начинаем потихоньку готовиться, собрались те, кто уже отыграл. Заметили, что почти все здесь имеют отношение к ЦСКА, кроме Беляева, но не шутили, не придали этому значению. В матче с "Уралом" меня заменили не из-за травмы, просто был спазм, но нечего серьезного", - отметил Щенников.

Щенников также прокомментировал вызов Юрия Жиркова в сборную России. "Юрий великолепный игрок, легенда российского футбола. Главный тренер выбирает состав, поэтому позитивные эмоции в этом отношении", - сказал Щенников.

"Как соберемся в полном составе, будем разбирать игру [команды] Бельгии, тренерский штаб проведет теорию, расскажет, как играть, мы пока ничего не оценивали. Там такой состав, что все игроки - мировые звезды, футболисты высочайшего уровня. Футболку ни у кого не взял бы, наверное, а мою никто не попросит", - заключил Щенников.