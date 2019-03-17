Тренер Юрловой считает, что биатлонистке по силам успешно выступать до Олимпиады 2022 года

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт способна выступать на высоком уровне до Олимпийских игр 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал отец и тренер спортсменки Виктор Юрлов.

Юрлова-Перхт в воскресенье завоевала серебро чемпионата мира в масс-старте. После соревнований 34-летняя спортсменка отметила, что решение о продолжении карьеры она примет в конце апреля - мае.

"Мне сложно отвечать за нее, но эта медаль будет неплохой мотивацией продолжать выступать дальше, - сказал Юрлов. - Однако решение принимать ей самой, повлиять на него я не могу".

"В принципе, она может продолжать карьеру и до Олимпиады, но у нее могут быть иные планы на жизнь. Хочу ли я этого? Она хорошая спортсменка, почему бы и нет, если есть желание и возможность. Поживем - увидим", - добавил он.

Отец биатлонистки был уверен, что ей будет по силам бороться за высокие места в масс-старте. "По всему чемпионату в функциональном плане она выглядела неплохо. Вчера вечером мы созванивались, даже на расстоянии ощущалось, что у нее боевой настрой на гонку, чувствовала она себя хорошо", - сказал Юрлов.

Россиянка также является чемпионкой мира 2015 года. Юрлова-Перхт была вынуждена пропустить Игры 2018 года в Пхёнчхане, поскольку не получила приглашения от Международного олимпийского комитета.