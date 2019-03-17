Грек Караискос с рекордом выиграл афинский полумарафон

АФИНЫ, 17 марта. /ТАСС/. Греческий бегун Панайотис Караискос победил в воскресенье среди мужчин в восьмом афинском международном полумарафоне (21,1 км), спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 8 минут 4 секунды, что стало рекордом состязания. Предыдущий рекорд (1:08.30) принадлежал греческому бегуну Константиносу Гелаузосу.

Вторым к финишу полумарафона пришел грек Тодорис Анагносту (1:08.30), третье место досталось его соотечественнику Хараламбосу Пицолису (1.08.38).

Среди женщин свою первую победу в афинском полумарафоне одержала гречанка Стефания Леонтиаду. Она преодолела дистанцию за 1:20.43 и оставила на втором месте бегунью из Польши Наталью Миерзликин (1:22.01). Третьей финишировала греческая спортсменка Соня Цекини (1:22.18).

В воскресенье в забегах в Афинах участвовали более 22 тыс. спортсменов, которые стартовали утром от греческого парламента на площади Синтагма. Из-за спортивного состязания был перекрыт для движения транспорта центр города.

Непосредственно в полумарафоне принимали участие 7 тыс. атлетов, в забеге на 5 км - 11 тыс. человек, на 3 км - 3,5 тыс. Более 600 детей с физическими недостатками вышли также на дистанцию в 1 км.