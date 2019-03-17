Российский дзюдоист Башаев удовлетворен первым местом на турнире в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Призер чемпионата Европы по дзюдо Тамерлан Башаев считает победу на международном турнире "Большой шлем" в Екатеринбурге удовлетворительным результатом. Об этом он рассказал в воскресенье журналистам после окончания соревнований.

В решающей схватке в весовой категории свыше 100 кг Башаев победил Ора Сассона из Израиля. Бронзовыми призерами стали бразильцы Давид Моура и Рафаэл Силва.

"Не счастлив, конечно, но считаю, что выступил удовлетворительно. Теперь буду готовиться к чемпионату Европы - 2019 (22-25 июня в Минске - прим. ТАСС). Надеюсь, смогу улучшить свои результаты. Финальный поединок ["Большого шлема"] проходил очень сложно, у меня был крайне необычный соперник для тяжелого веса - человек борется в "обе стороны", броски тоже делает необычно", - сказал 22-летний Башаев.

"Победить мне помогли трибуны, которые за меня болели", - добавил он.

В 2018 году Башаев стал серебряным призером чемпионата Европы в Тель-Авиве.

Чемпион Европы, пятикратный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов назвал свой результат на турнире удовлетворительным. Денисов в финале уступил Арману Адамяну в категории до 100 кг.

"В целом я считаю свое выступление удовлетворительным, могу сказать, что выступил на четверку, потому что мне удалось много побороться. К сожалению, я допустил ошибку в финале, сам залез на контрприем, который мой соперник делает в совершенстве. Я поторопился, к сожалению, к концу схватки уже не смог изменить ее ход", - рассказал Денисов.

По словам Денисова, Адамяна ждет большое будущее. "Если он в таком молодом возрасте выигрывает "Большой шлем", у него большое будущее. У него хорошие природные данные, но важно еще правильно ими распорядиться. Спорт - это не только соревнования, спортсмены проходят четырехлетний цикл от Олимпиады до Олимпиады, кто сможет этим воспользоваться, тот и будет на коне", - считает Денисов.

Спортсмен рассказал, что хотел бы принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио. "Как будет, так будет. Я пока не загадываю, но выступить на Играх я бы, конечно, очень хотел", - сказал Денисов.

Турнир "Большой шлем" проходит в Екатеринбурге и завершится 17 марта.