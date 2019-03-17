Беляев рассказал, что несколько сезонов стремился к вызову в сборную России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев отметил, что несколько сезонов стремился к вызову в состав сборной России по футболу. Об этом он рассказал журналистам после тренировки национальной сборной в Новогорске.

"Это дополнительная мотивация, мне приятно находиться здесь, готовиться к предстоящим матчам: я шел к этому вызову в сборную на протяжении нескольких сезонов, - сказал Беляев. - Здесь всегда теплая атмосфера, всех ребят я знаю, сегодня еще половина подъедет ближе к вечеру после своих матчей, когда команда соберется в полном составе, будем уже с ребятами разговаривать, думать, как нам играть и действовать дальше. Наша сборная неплохо зарекомендовала себя на чемпионате мира, со всеми сборными можно играть: у всех две руки, две ноги, одна голова. Будем думать, разбирать соперника и готовиться к матчам".

Беляев отметил, что не видит проблемы в том, что сборная начала подготовку не в полном составе. "У каждой команды свой график матчей. Остальные ребята уже сегодня подъедут и тоже приступят к подготовке: чем раньше мы начнем готовиться, тем больше сможем провести времени друг с другом. С теми, кто уже находится в расположении сборной удалось пообщаться, в основном это делегация из ЦСКА, либо те ребята, которые имели опыт игры в ЦСКА, я пока один из "Арсенала", - подчеркнул Беляев.

"Знакомство с Станиславом Саламовичем Черчесовым уже было, мы пообщались, могу оценить это как позитивное знакомство. Будем дальше работать, мне нужно понимать, что от меня требует тренерский штаб и выполнять тренерскую установку", - добавил футболист.

Беляев рассказал, что бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич находится в хорошей форме и мог бы выступать в составе команды. "Сергей в прекрасной форме находится, можно было его сейчас заявлять, он картины точно бы не испортил: он большой профессионал, в таком возрасте находится в такой прекрасной форме, можно только позавидовать и стремиться к такому уровню. Конечно, с точки зрения опыта поработать с таким человеком даже одну неделю - только в плюс. Я думаю, смена поколений неизбежна, сейчас ребята, которые призваны заменить таких легендарных футболистов, как Игнашевич и братья Березуцкие, достойно смогут это сделать", - заключил он.

Сборная России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграет с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).