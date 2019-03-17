Француженка Коломбо победила в масс-старте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 17 марта. Французская биатлонистка Каролин Коломбо победила в масс-старте на 12 км на заключительном этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в итальянском Валь-Мартелло.

Спортсменка преодолела дистанцию за 41 минуту 42,8 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Каролин-Оффигстад Кноттен (отставание 7,5 секунды; 1 промах), третьей стала немка Стефани Шерер (+21,7; 1). Россиянка Ирина Казакевич заняла четвертое место (+33,2; 5), Виктория Сливко - пятое (+34,4; 3), Полина Шевнина - шестое (+39,6), Екатерина Мошкова - 11-е (+1.56,6; 6), Наталья Гербулова - 12-е (+2.00,8; 6), Екатерина Резцова - 16-е (+2.29,3; 5), Елизавета Каплина - 24-е (+3.33,2; 5).

Женский масс-старт завершил соревновательную программу Кубка IBU текущего сезона. По итогам сезона в общем зачете Кубка IBU победу одержала Сливко, набравшая 775 очков, второй стала немка Надин Хорхер (628 очков), третьей - шведка Ингела Андерссон (605). У мужчин победу в общем зачете Кубка IBU по итогам сезона одержал россиянин Антон Бабиков, в активе которого 703 балла. Вторым стал немец Лукаш Францшер (639), третьим - француз Астрид Бегу (638).

Кубок IBU проводится с сезона-1982/83.