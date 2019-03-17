Итальянский биатлонист Виндиш победил в масс-старте на чемпионате мира в Швеции

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Итальянский биатлонист Доминик Виндиш занял первое место в масс-старте на дистанции 15 км на чемпионате мира в Эстерсунде. Спортсмен показал результат 40 минут 54,1 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым стал француз Антонен Гигонна (отставание 22,8 секунды; 3 промаха), третье место занял австриец Юлиан Эберхард (+23,3; 4). Четвертым финишировал россиянин Александр Логинов (+27,4; 5). Евгений Гараничев, лидировавший в гонке до четвертого огневого рубежа, допустил четыре промаха на заключительном рубеже и занял 16-е место (+1.25,0; 4).

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Бё, в его активе 1110 очков. Второе место занимает Логинов, набравший 796 очков, третье - француз Кантен Фийон Майе (761). Гараничев идет 15-м (463).

Мужской масс-старт стал последней гонкой на чемпионате мира - 2019. Россияне завоевали на турнире три медали - Екатерина Юрлова-Перхт выиграла серебро в женском масс-старте, Александр Логинов завоевал серебро в спринте, мужская сборная России стала третьей в эстафете. В медальном зачете чемпионата мира сборная России заняла седьмое место. Первой стала команда Норвегии, завоевавшая девять медалей (5-3-1), второй - сборная Германии (2-2-3), третьей - команда Италии (2-2-1).

Следующие старты пройдут на заключительном этапе Кубка мира, который состоится в норвежском Холменколлене 21-24 марта.