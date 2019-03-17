Кушнарев: погода внесла коррективы в игру российских регбистов в матче ЧЕ с грузинами

КРАСНОДАР, 17 марта. Погодные условия внесли коррективы в игру сборной России по регби в заключительном матче чемпионата Европы с командой Грузии. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал игрок российской сборной Юрий Кушнарев.

В заключительном матче турнира россияне уступили команде Грузии со счетом 6:22. Во время первого тайма шел сильный дождь. Сборная России заняла четвертое место на турнире, грузинская команда победила в чемпионате Европы.

"Мы очень расстроены, у нас был другой план на игру, погода внесла свои коррективы. Пришлось много играть без мяча, это была очень эмоциональная и контактная игра, к сожалению, мы не выдержали то давление, которое соперник на нас оказал, допустили критические ошибки, которые за собой повлекли очки и разницу в счете, - отметил Кушнарев. - Большое спасибо всем игрокам за этот турнир, несмотря на то, что результат совсем не тот, который все ожидали. Ребята играли очень достойно, показывали хорошую игру, мы прибавляем в качестве, и до Кубка мира у нас есть время, чтобы стать лучше", - сказал Кушнарев.

Кушнарев отметил, что российская команда умеет владеть мячом и атаковать, но из-за дождя было сложно продемонстрировать это в прошедшем матче.

"Схватка - определяющий момент, особенно для игроков Грузии, у них всегда есть запасной план, когда они переключаются на собирательную игру. Да, территориально мы не проиграли, были возможности, у нас игра была медленная, ожидаемо было много ударов, набеганий, многое зависело от бьющих и давления на бьющих, какого качества будут удары, - добавил игрок. - Мы хотели играть на руках, но погода нам не дала это сделать, практически исключила из игры наши розыгрыши. Что нас отличает от многих команд в этом турнире - мы умеем владеть мячом, атаковать".