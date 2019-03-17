СМИ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" намерены приобрести футболиста "Бенфики"

ТАСС, 17 марта. Английские клубы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" заинтересованы в приобретении футболиста португальской "Бенфики" Франсишку Феррейры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, в настоящее время за 21-летним футболистом следят 11 клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), в числе которых "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Лестер", "Фулхэм", "Вулверхэмптон", "Вест Хэм" и "Ньюкасл". Отмечается, что скауты "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" присутствовали на матче "Бенфики" против загребского "Динамо" (3:0) в рамках 1/8 финала Лиги Европы, где один из голов в забил Феррейра.

Феррейра является воспитанником "Бенфики". В составе основной команды защитник дебютировал в 2019 году и провел за команду четыре матча в чемпионате страны, забив два гола.