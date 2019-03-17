Тренер Большунова: у россиянина психологическое преимущество в борьбе за победу в КМ

В воскресенье Большунов выиграл гонку свободным стилем на 15 км на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Заключительный этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 22 по 24 марта. В общем зачете лидирует норвежец Йоханнес Клебо, набравший 1381 очков. Вторым идет Большунов (1279 очков), третьим - норвежец Шур Рёте (802).

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лыжник Александр Большунов будет иметь психологическое преимущество на заключительном этапе Кубка мира в Канаде в борьбе за победу в общем зачете. Такое мнение ТАСС высказал его тренер Юрий Бородавко.

"Он очень этого хотел и вернул интригу в борьбу за большой глобус. Поэтому все еще впереди, и психологическое преимущество сейчас на нашей стороне, потому что нас ждут гонки преследования - дистанционные гонки, в которых Александр имеет определенное преимущество. Если команда сработает так, как нужно, то все будет по нашему плану", - сказал Бородавко.

В гонке в воскресенье Большунов показал результат 33 минуты 18,6 секунды, серебро завоевал норвежец Мартин Сундбю (отставание 8,9 секунды), бронза досталась его соотечественнику Дидрику Тёнсету (+17,7). "Мы специально заявили его в последние номера, чтобы было все под контролем. Один круг он прошел с Сундбю, потом он сумел убежать от него, после чего он контролировал ситуацию на финише и получилось так, как он задумал", - отметил тренер.

Большунов является бронзовым и трехкратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане. На прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде он завоевал четыре серебряные награды.