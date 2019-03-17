Тренер Джонс: сборная России по регби хорошо начала матч ЧЕ с командой Грузии

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс считает, что россияне хорошо начали матч чемпионата Европы против грузинской команды. Об этом специалист в воскресенье сообщил журналистам.

В заключительном матче турнира россияне уступили команде Грузии со счетом 6:22. Сборная России заняла четвертое место на турнире, грузинская команда победила в чемпионате Европы.

"Мы начали игру очень хорошо, хоть нам и не удавалось набрать очки в первые 20 минут матча. На протяжении долгого периода встречи игра была довольно равной, - сказал Джонс. - Было очень обидно получить техническую попытку прямо перед уходом на перерыв и проигрывать семь очков. Было непросто играть при таких погодных условиях, но они были одинаковыми для обеих команд. Во втором тайме сборная Грузии большую часть времени играла на нашей стороне поля. Это была непростая игра для нас, мы много работали, но, видимо, нам нужно работать над собой еще немного больше".

"Летом мы примем участие в Кубке наций в Уругвае. На этом турнире обычно регби очень высокого уровня. Нам нужно быть уверенными в том, что наша команда прогрессирует в подготовке к Кубку мира, что мы становимся сильнее, и Кубок наций нам в этом поможет", - добавил специалист.

Джонс также пояснил, почему во втором тайме игрок сборной России Андрей Остриков был заменен и покинул поле. "У Острикова заплыл глаз после удара, поэтому мы решили заменить его. Не думаю, что травма из разряда серьезных", - сообщил тренер.