Мещеряков: "Локомотив" показал тактически грамотную игру в матче против "Краснодара"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" показали тактически грамотную игру в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом журналистам заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В воскресенье "Локомотив" дома обыграл "Краснодар" со счетом 1:0.

"На мой взгляд, игра получилась хорошей, "Локомотив" сыграл тактически грамотно. По самоотдаче не к кому предъявить претензий. В каких-то моментах нам повезло, снова реализация немного подвела, но мы сегодня достаточно создали, чтобы выиграть", - заявил Мещеряков.

В отборочном турнире чемпионата Европы сборная России 21 марта сыграет с командой Бельгии, а 24 марта встретится со сборной Казахстана. В состав национальной команды вошли игроки "Локомотива" Гилерме, Алексей и Антон Миранчуки, а также Федор Смолов. "Считаю, что они физически готовы, эмоционально тоже готовы. Думаю, мы хороших игроков делегируем в сборную", - отметил Мещеряков.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" вышел на третье место, "Краснодар" опустился на четвертую позицию. Обе команды имеют по 35 очков после 20 матчей, железнодорожники опережают "Краснодар" по дополнительным показателям (личные встречи).